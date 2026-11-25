UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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25.11.2026 11:40:10
Finma hält UBS im Krisenfall für sanierungsfähig
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UBS wieder formell genehmigt. (Bild: Shutterstock)">
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse den Stabilisierungsplan der UBS wieder formell genehmigt. Die Behörde hält eine Sanierung der Grossbank im Krisenfall für umsetzbar. Voraussetzung dafür bleibt allerdings eine staatlich abgesicherte Liquiditätshilfe.
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