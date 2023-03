Finma-Präsidentin wirft Credit Suisse mangelnde Kooperation vor

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Weil die Credit-Suisse-Verantwortlichen in der Vergangenheit nur sehr halbherzig mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zusammenarbeiteten, will die Behörde nun die entsprechenden Manager zur Rechenschaft ziehen, wie die Finma-Präsidentin Marlene Amstad am Wochenend ein einem Interview ankündigte.