Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009

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29.09.2026 07:33:08

Finma rügt Julius Bär scharf und zieht Millionen ein

Die Finanzmarktaufsicht Finma schliesst ihre Untersuchungen zu den Private-Debt-Geschäften mit René Benko und zu russischen PEP-Kunden von Julius Bär ab. Sie stellt schwere Verstösse fest und ordnet harte Massnahmen an. Julius Bär spricht von Altlasten und will nun wieder Aktien zurückkaufen.

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