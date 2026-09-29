Finma rügt Julius Bär scharf und zieht Millionen ein

Die Finanzmarktaufsicht Finma schliesst ihre Untersuchungen zu den Private-Debt-Geschäften mit René Benko und zu russischen PEP-Kunden von Julius Bär ab. Sie stellt schwere Verstösse fest und ordnet harte Massnahmen an. Julius Bär spricht von Altlasten und will nun wieder Aktien zurückkaufen.