Finnair informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Finnair hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 953,2 Millionen EUR – ein Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finnair 834,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at