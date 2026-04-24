Finnair: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Finnair veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 778,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Finnair 694,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at