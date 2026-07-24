Finnair verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Finnair hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 916,7 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 787,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at