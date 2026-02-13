Finnair vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Finnair hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Finnair im vergangenen Quartal 789,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Finnair 782,9 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,090 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Finnair ein Gewinn pro Aktie von 0,180 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,11 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Finnair einen Umsatz von 3,05 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,128 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 3,11 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at