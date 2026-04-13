FinnCobalt schließt sich der EUMINDA-Kooperation an, um verantwortungsvolle Bergbaupraktiken in Europa zu stärken



EQS-Media / 13.04.2026 / 08:20 CET/CEST



Stockholm, 13. April 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass seine finnische Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy („FinnCobalt“) am EUMINDA-Projekt teilnimmt, einer von der EU finanzierten Interreg-Europe-Initiative, die sich darauf konzentriert, die Art und Weise zu verbessern, wie Bergbauregionen die Stilllegung von Bergwerken, die Renaturierung sowie langfristige ökologische und soziale Auswirkungen bewältigen.

Im Rahmen dieser Arbeit nahm FinnCobalt kürzlich am 2. EUMINDA Interregional Meeting (IR2) teil, das vom 9. bis 11. März 2026 in Westmakedonien, Griechenland, stattfand, zusammen mit Vertretern von regionalen Behörden, Forschungseinrichtungen und der Industrie aus ganz Europa.

Durch EUMINDA ist FinnCobalt einem wichtigen Kooperationsnetzwerk von Interessengruppen beigetreten, das darauf abzielt, verantwortungsvolle Bergbaupraktiken durch Dialog, Wissensaustausch und Politikentwicklung zu stärken.

Internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch

Ein zentraler Bestandteil des EUMINDA-Projekts ist der internationale Informationsaustausch und die vertiefte Zusammenarbeit zwischen europäischen Regionen. Die Initiative bringt Behörden, Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen, um die langfristigen Folgen des Bergbaus anzugehen und die Governance-Rahmenbedingungen für die Stilllegung und Renaturierung von Bergwerken zu verbessern.

Für FinnCobalt und Eurobattery Minerals spiegelt die Teilnahme ein Kernprinzip des verantwortungsvollen Bergbaus wider: Verantwortung geht über den Betrieb hinaus und umfasst die langfristige Renaturierung von Bergbaustandorten.

„Es mag ungewöhnlich erscheinen, über Renaturierung zu sprechen, bevor der Bergbaubetrieb überhaupt begonnen hat – aber im modernen verantwortungsvollen Bergbau sollte es genau so sein“, sagte Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. „Stilllegung und Renaturierung müssen vom ersten Tag an Teil der Projektplanung sein. Durch EUMINDA tauschen wir praktische Erfahrungen mit europäischen Partnern aus und lernen gleichzeitig, wie verschiedene Regionen mit den Hinterlassenschaften vergangener Bergbauaktivitäten umgehen.“

Vom Erbe des Bergbaus zu einer zukunftssicheren Projektplanung

EUMINDA konzentriert sich darauf, die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Hinterlassenschaften des historischen Bergbaus anzugehen und unterstützt Regionen dabei, effektivere Ansätze für die Renaturierung und die Landnutzung nach dem Bergbau zu entwickeln.

Eurobattery Minerals wendet diese Erkenntnisse proaktiv an, indem es Stilllegungsplanung, Sanierung und Renaturierung bereits in den frühesten Phasen in die Projektentwicklung integriert. Dazu gehört die Planung einer schrittweisen Renaturierung während des Betriebs sowie die Sicherstellung, dass die Standorte umweltverträglich und für eine zukünftige Nutzung geeignet sind.

Starke regionale Zusammenarbeit in Nordkarelien

FinnCobalt beteiligt sich über den Regionalrat von Nordkarelien an dem Projekt als Teil eines breiten regionalen Netzwerks von Interessengruppen, zu dem Behörden, Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft gehören.

Die Region verfügt über fundiertes Fachwissen im Umgang mit den Umweltauswirkungen des Bergbaus und der Förderung von Kreislauflösungen, und die Zusammenarbeit trägt zur Entwicklung eines Fahrplans für eine verantwortungsvolle Mineralwirtschaft in Nordkarelien bei.

„Europas Nachhaltigkeitswende und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit hängen beide vom gesicherten Zugang zu verantwortungsvoll produzierten Rohstoffen ab“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. „Damit Bergbauprojekte das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen und langfristige Investitionen anziehen können, muss sich die Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus erstrecken – einschließlich Stilllegung und Renaturierung. Initiativen wie EUMINDA stärken das politische Umfeld, das erforderlich ist, damit sich der moderne europäische Bergbau glaubwürdig und transparent entwickeln kann.“

Über EUMINDA

EUMINDA ist ein Interreg-Europe-Projekt, das europäische Regionen, Behörden und Experten zusammenbringt, um politische Maßnahmen zu verbessern, die sich mit den langfristigen ökologischen, sozialen und rechtlichen Auswirkungen von Bergbauaktivitäten befassen. Das Projekt konzentriert sich auf die Stilllegung von Bergwerken, die Renaturierung und die Hinterlassenschaften des Bergbaus und fördert die interregionale Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und stärkere Governance-Rahmenbedingungen in ganz Europa.

Link zum Artikel des Regionalrats von Nordkarelien: https://pohjois-karjala.fi/2026/03/pohjois-karjala-vahvistaa-yhteistyotaan-eurooppalaisten-alueiden-kanssa-kaivosalan-kehittamiseksi/

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch, um unseren Aktionären und Stakeholdern die Nutzung zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) und an der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa in Bezug auf verantwortungsvoll abgebaute Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um kritische Rohstoffe zu liefern und damit eine sauberere und gerechtere Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eurobatteryminerals.com. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn.

Ansprechpartner

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se