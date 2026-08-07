Finning International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Finning International ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Finning International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,13 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,61 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at