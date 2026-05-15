Finning International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Finning International lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 CAD, nach 0,770 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,25 Prozent auf 2,50 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Finning International 2,82 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at