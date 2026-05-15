Finning International legte Quartalsergebnis vor

Finning International hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at