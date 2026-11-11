Finning International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Finning International hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,83 Prozent auf 3,04 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at