Finning International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Finning International hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,730 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Finning International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,54 USD gegenüber 2,64 USD im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 7,58 Milliarden USD, gegenüber 8,18 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at