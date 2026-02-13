|
Finning International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Finning International äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,88 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Finning International noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finning International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,87 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,62 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 10,59 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
