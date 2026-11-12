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12.11.2026 06:31:28
Finning International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Finning International hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finning International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,17 Milliarden USD im Vergleich zu 2,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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