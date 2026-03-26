AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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26.03.2026 05:45:00
Finnische Regierung zieht Wahlsystem vorerst nicht zu AWS um
Das finnische Justizministerium wollte ein Computersystem für die Wahlabwicklung zu AWS umziehen. Diese Entscheidung wurde vorerst revidiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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