Finnische Regierungschefin Marin in Schweden - Nato-Streit im Fokus

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Regierungschefs der Nato-Anwärter Finnland und Schweden, Sanna Marin und Ulf Kristersson, treffen sich an diesem Donnerstag in Stockholm. Dabei dürfte es in erster Linie um den stockenden Prozess um die Aufnahme der beiden nordischen Länder in die Nato gehen. Finnland und Schweden haben den Beitritt ins westliche Militärbündnis im Mai vergangenen Jahres beantragt. Die 30 aktuellen Mitglieder müssen zustimmen. Die Türkei blockiert. Am Nachmittag (gegen 14.45 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant.

Ebenfalls am Donnerstag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Stockholm erwartet. Er wird mit Vize-Regierungschefin und Wirtschaftsministerin Ebba Busch sprechen. Schweden führt seit Beginn des Jahres in der EU den Ratsvorsitz./trs/DP/jha