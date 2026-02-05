FinnvedenBulten AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FinnvedenBulten AB präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FinnvedenBulten AB 1,24 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,48 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,550 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,45 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,12 Prozent auf 5,05 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,81 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

