FinnvedenBulten AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FinnvedenBulten AB hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,44 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,63 Prozent auf 831,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,03 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at