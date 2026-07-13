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13.07.2026 06:31:29
FinnvedenBulten AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
FinnvedenBulten AB hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 49,68 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 779,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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