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01.05.2026 06:31:29
Fino Payments Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fino Payments Bank hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,11 Prozent zurück. Hier wurden 3,40 Milliarden INR gegenüber 4,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
In Sachen EPS wurden 6,30 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fino Payments Bank 11,12 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 15,88 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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