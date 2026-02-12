Finolex Cables: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Finolex Cables veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,18 Prozent auf 179,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at