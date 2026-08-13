Finolex Cables: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Finolex Cables hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 16,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,26 Prozent auf 20,13 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 12,25 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 18,20 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at