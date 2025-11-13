|
Finolex Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Finolex Cables hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,71 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Finolex Cables mit einem Umsatz von insgesamt 13,76 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,88 Prozent gesteigert.
