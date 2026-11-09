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09.11.2026 06:31:29
Finolex Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Finolex Cables hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 237,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 157,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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