Finolex Cables mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Finolex Cables hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finolex Cables in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,99 Milliarden INR im Vergleich zu 11,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 9,40 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 13,53 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at