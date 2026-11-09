Finolex Cables öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finolex Cables hat sich am 07.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,85 INR, nach 10,63 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,69 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at