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13.08.2026 06:31:29
Finolex Cables stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Finolex Cables hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,38 Prozent auf 212,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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