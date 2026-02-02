|
Finolex Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Finolex Industries lud am 31.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Finolex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,35 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
