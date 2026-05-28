Finolex Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Finolex Industries präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Finolex Industries 11,72 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,69 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 12,94 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 41,13 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at