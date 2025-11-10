Finolex Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Finolex Industries hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 INR gegenüber 0,660 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,59 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Finolex Industries einen Umsatz von 8,28 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at