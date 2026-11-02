02.11.2026 06:31:29

Finolex Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Finolex Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Finolex Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,59 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während der deutsche Leitindex zunächst seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen