Finolex Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Finolex Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Finolex Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,59 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at