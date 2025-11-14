FinServ Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FinServ Acquisition A hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,94 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,77 Prozent auf 74,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at