FinServ Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FinServ Acquisition A hat am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,77 USD, nach -2,120 USD im Vorjahresvergleich.

FinServ Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 63,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

FinServ Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 291,76 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 247,19 Millionen USD im Vorjahr.

