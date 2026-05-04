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04.05.2026 06:31:29
FinTech Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FinTech Acquisition A hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,70 Prozent zurück. Hier wurden 148,9 Millionen USD gegenüber 211,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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