FinTech Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FinTech Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 164,7 Millionen USD – eine Minderung von 40,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 278,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at