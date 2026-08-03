FinTech Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FinTech Acquisition A gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte FinTech Acquisition A 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

FinTech Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 155,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at