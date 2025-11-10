FinTech Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FinTech Global präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,66 Prozent zurück. Hier wurden 4,07 Milliarden JPY gegenüber 4,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,41 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FinTech Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,81 Milliarden JPY im Vorjahr.

