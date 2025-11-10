|
10.11.2025 06:31:29
FinTech Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
FinTech Global präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,66 Prozent zurück. Hier wurden 4,07 Milliarden JPY gegenüber 4,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,41 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat FinTech Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,81 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.