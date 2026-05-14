FinTech Global stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FinTech Global lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,25 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,23 Prozent auf 3,77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at