FinTech Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FinTech Global hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 6,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at