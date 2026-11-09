FinTech Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FinTech Global hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,95 Prozent auf 3,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 23,30 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FinTech Global ein Gewinn pro Aktie von 10,91 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FinTech Global 16,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at