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31.08.2026 06:31:29
Fintech Select gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fintech Select hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 14,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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