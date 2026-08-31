Fintech Select gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fintech Select hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 14,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at