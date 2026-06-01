Fintech Select öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fintech Select hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Fintech Select 1,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at