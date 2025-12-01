Fintech Select stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fintech Select hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at