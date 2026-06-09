RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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09.06.2026 12:00:07
Fintechs seek to capitalise on rent-burdened US consumers
Demand for short-term financing expands into rental market amid deepening affordability crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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