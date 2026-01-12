FintechWerx-Aktie unter der Lupe: Kooperationen sorgen für Aufmerksamkeit

• FintechWerx-Aktie zeitweise sehr volatil, seit Jahresbeginn jedoch stark• Integration als Zahlungsdienstleister bei Bookinglayer• Zusammenarbeit mit ActioHX

FintechWerx International Software Services ist ein vergleichsweise junges Unternehmen aus Kanada, das im Bereich Software- und Finanztechnologie tätig ist und seinen Hauptsitz in Vancouver hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2022 entwickelt das Unternehmen eine flexibel aufgebaute Plattform, die Funktionen rund um Zahlungsverkehr, Händlerregistrierung und regulatorische Anforderungen bündelt.

FintechWerx-Aktie im Fokus

Die FintechWerx-Aktie zeigte im vergangenen Jahr an der kanadischen Börse erhebliche Schwankungen. Der Kurs bewegte sich zwischen Tiefständen von 0,20 CAD und Spitzen um 5,95 CAD. Anleger sollten sich der hohen Volatilität, wie sie bei kleineren Nebenwerten und sogenannten "Pennystocks" häufig zu beobachten ist, bewusst sein. Zuletzt schloss die FintechWerx-Aktie am Freitag in Kanada bei 3,50 CAD um 2,94 Prozent höher. In den wenigen Handelstagen seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um rund 48 Prozent zulegen.

Integration bei Bookinglayer

Im neuen Jahr gab es Neuigkeiten seitens des Unternehmens. So verkündete FintechWerx am 5. Januar, dass das Unternehmen als Zahlungsdienstleister zu Bookinglayer hinzugefügt wurde. Dabei handelt es sich um "ein All-in-One-Reservierungssystem, das für komplexe Buchungsszenarien im Zusammenhang mit Unterkünften und Aktivitäten entwickelt wurde", wie es in der Pressemitteilung von FintechWerx heißt.

Laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, soll die Integration von PaymentWerx den Kunden von Bookinglayer zusätzliche Optionen zur Zahlungsabwicklung bieten. "Wir beobachten weiterhin, dass bestimmte Branchen und Unternehmen aufgrund ihrer besonderen Merkmale und Anforderungen ständig zwischen verschiedenen Zahlungsabwicklern wechseln", so Hofsink. "Da im Reisebereich die Rückbuchungsrate der Kunden so hoch ist, ist die Kombination aus der einfachen Verwaltung von Bookinglayer und der Vielseitigkeit von PaymentWerx eine Partnerschaft, um diesem Phänomen entgegenzuwirken." Laut Bookinglayer-Gründer Tim Has gab "die FintechWerx-Plattform, die für die Bedürfnisse nicht-traditioneller Branchen entwickelt wurde", den Anstoß für die Vereinbarung.

Zusammenarbeit im KI-Bereich

Daneben gab FintechWerx am 8. Januar bekannt, dass es einen Vertrag über Technologiedienstleistungen und Beratung mit Entercoms Inc. (dba ActioHX) ("ActioHX") abgeschlossen hat. Wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt, begann die die Vereinbarung am 1. Januar und hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. ActioHX ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Texas und entwickelt Automatisierungslösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, die Unternehmen bei der Optimierung von Prozessen sowie der Verbesserung von Kunden- und Mitarbeitererfahrungen unterstützen. Kern der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines interaktiven, KI-gestützten Proof-of-Concepts. Dieser soll zeigen, wie bislang getrennte Finanz-, Betriebs- und externe Daten zusammengeführt und in verwertbare Erkenntnisse für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen, Zahlungsdienstleister und kleinere Finanzinstitute überführt werden können. Der Fokus liegt dabei auf angewandter Intelligenz, strukturiertem Reporting und KI-basierter Analyse.

Ergänzend dazu arbeiten beide Partner an einer Demonstrationsumgebung mit begleitenden Ergebnissen wie Dashboards und strukturierten Auswertungen. Ziel ist es zu verdeutlichen, wie moderne Datenanalyse und die Nutzung strukturierter Finanzdaten in natürlicher Sprache Transparenz schaffen, manuelle Prozesse reduzieren und Entscheidungen in regulierten Zahlungs- und Finanzumfeldern beschleunigen können.

Redaktion finanzen.at