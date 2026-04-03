FintechWerx International Software Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FintechWerx International Software Services gab am 01.04.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte FintechWerx International Software Services ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at