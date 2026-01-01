FintechWerx International Software Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FintechWerx International Software Services hat am 30.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FintechWerx International Software Services ein EPS von -0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at