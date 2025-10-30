Finward Bancorp Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Finward Bancorp Registered hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 26,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Finward Bancorp Registered 25,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at