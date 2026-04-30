Finward Bancorp Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Finward Bancorp Registered präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at